Ciel nuageux mais temps plus doux

Les champs nuageux seront prédominants tout au long de la journée et pourraient d'ailleurs laisser s'échapper quelques faibles pluies ou bruines en matinée surtout sur l'est du pays et, en haute Ardenne, il y a temporairement encore un risque de verglas. En Ardenne, des brumes et brouillards réduiront la visibilité en plusieurs endroits. Dans l'ouest, par contre, des éclaircies se développeront par moments mais, l'après-midi, on prévoit un risque de l'une ou l'autre averse. Les maxima seront proches de 4 degrés en Hautes-Fagnes, 9 à 10 degrés dans le centre et 11 degrés dans l'ouest du pays. Le vent virera au secteur sud-ouest et deviendra faible à modéré.

L'IRM émet en outre un avertissement jaune pour le verglas qui pourrait encore être présent sur les hauteurs de l'Ardenne (au-delà de 550-600 m d'altitude), ce qui rendra les routes temporairement glissantes en province de Liège en début de journée.