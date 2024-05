Intempéries: voici pourquoi l'institut météorologique n'a pas envoyé d'alerte hier soir

Hier soir, vers 20 heures, d’importantes averses sont tombées sur la commune de Walhain dans le Brabant wallon. Avec pour conséquence des coulées de boue et de très nombreuses maisons inondées. Entre 20 heures et 22 heures, environ 90 litres d'eau sont tombés par mètre carré.

Selon notre météorologue David Dehenauw, il y a deux conditions à remplir pour qu'une alerte soit envoyée. Dans le cas des inondations d'hier, ces deux critères n'étaient pas remplis.

La première condition concerne la quantité de précipitations. "Selon les modèles de prévisions, il faut avoir suffisamment de précipitations en une heure ou en six heures ou 24 heures. Là, on ne l'avait pas", explique David Dehenauw. Par ailleurs, le deuxième critère à remplir concerne l'étendue des précipitations. "Il faut que ces conditions soient remplies sur au moins 25% de la province concernée ce qui n'était pas le cas non plus", explique-t-il encore. Raison pour laquelle une alerte n'a pas pu être émise.

Néanmoins, il existe d'autres moyens pour informer la population de ce genre de situations. "Un autre système est les flashs météo, dont le but est de prévoir ce genre de phénomènes à très court terme et de prévenir les gens, éclaire David Dehenauw. Même si c'est en dernière minute. On a parfois 10 à 20 minutes pour réagir avant l'évènement car sur une échelle communale, c'est très difficile de prévoir des orages 6h ou 24 heures à l'avance".