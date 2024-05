Pluies intenses et inondations à Ernage et Walhain: que s’est-il passé?

Des pluies intenses ont provoqué d’importantes inondations de voiries et d'habitations à Walhain et Ernage. Alors, qu’est-ce qui a provoqué ces fortes intempéries ? Réponse avec la présentatrice météo, Emilie Dupuis.

Du côté d’Ernage, en à peine deux heures on a eu jusqu’à 38 litres par mètre carré. Pour la commune de Walhain, on a eu entre 80 et 90 litres par mètre carré, selon des chiffres non-officiels. Il y a eu une cellule orageuse sur le nord du Namurois qui s’est déplacé extrêmement lentement et qui s’est réactivé systématiquement au même endroit, c’est pour ça qu’on a eu des quantités de précipitations extrêmement importantes en très peu de temps.