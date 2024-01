De la neige avant le retour d'un timide soleil

La neige sera bien présente mercredi après-midi, en particulier sur la Wallonie, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). En province de Luxembourg, les précipitations seront plutôt de nature pluvieuse, mais pourront être encore parfois verglaçantes. En rejoignant le littoral, ces précipitations neigeuses deviendront de plus en plus faibles. Le thermomètre oscillera entre -1 et 2°C, et jusqu'à 6°C en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est.