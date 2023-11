Des averses localisées doucheront encore la Belgique mercredi

Le ciel sera changeant et quelques averses se produiront par endroits, mais celles-ci seront nettement moins fréquentes et intenses que les précipitations des jours précédents. Les maxima se situeront entre 7 ou 8 degrés sur les hauteurs ardennaises et 11 à 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest dans l'intérieur des terres et assez fort à fort de secteur ouest à la mer, avec des rafales proches de 50 km/h.