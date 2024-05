Les pluies de retour dès demain: les communes touchées par les inondations en seront-elles à nouveau victimes?

"Les heures à venir vont s'articuler en deux temps : d'abord une première partie pour la soirée jusqu'à minuit où le pays sera confronté à beaucoup d'instabilité avec un risque d'averse. Il ne concernera pas forcément les communes d'Ernage ou de Walhain, mais le risque n'est pas exclu avec un cumul possible de 5 à 10 litres par m² supplémentaire pour les régions les plus concernées", explique-t-il d'abord.

Après les inondations qu'ont connues les communes d'Ernage et de Walhain, l'eau est de retour dès demain. Dans quel endroit et en quelle quantité ? Sabrina Jacobs, présentatrice météo, nous éclaire à ce sujet.

"Ensuite deuxième temps, la période qui s'étend de minuit à demain matin, voire fin de matinée l'ensemble du pays sera concerné par une zone de pluie beaucoup plus structurée qui va remonter depuis la France, liée au passage d'un front froid et qui là va amener de nouveaux cumuls. On va compter entre 10 et 20 litres par m² supplémentaire", conclut-elle.

Mauvaise nouvelle pour les personnes ayant déjà connu dimanche, le Brabant wallon sera également concerné par ces nouvelles précipitations.