Des nuages et de la pluie pour dimanche après-midi

Dimanche après-midi, le temps restera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie, parfois modérée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera modéré à assez fort dans les terres, et assez fort à fort à la mer, de secteur sud-ouest s'orientant à l'ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h, voire 60 à 70 km/h à la mer. Les maxima atteindront 7° en haute Ardenne et 12° sur l'ouest du pays.

En soirée et durant la nuit de dimanche à lundi, une nouvelle perturbation traversera le territoire depuis la côte vers l'Ardenne. Elle sera accompagnée de périodes de pluie ou d'averses qui pourront être assez soutenues. Au littoral et sur l'ouest du pays, le temps deviendra assez rapidement sec en cours de soirée avec quelques éclaircies. Sur la partie centrale, le temps deviendra sec avant minuit, mais la nébulosité y restera abondante. En Ardenne, les averses s'évacueront en seconde partie de nuit, mais un peu de bruine restera ensuite au programme alors que des nuages bas pourront y réduire la visibilité. Les minima oscilleront entre 5° et 9° sous un vent modéré de secteur ouest.

Lundi, les nuages resteront nombreux et il fera d'abord souvent sec, excepté en Ardenne où un peu de bruine sera possible. L'après-midi, le temps sera plus instable avec le retour d'averses depuis l'ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 7° en haute Ardenne et 10° ou 11° en Flandre. Le vent sera modéré, devenant assez fort à la mer, de secteur ouest à sud-ouest. Les rafales atteindront 50 à 55 km/h.