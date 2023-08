Des orages et des averses avant le retour d'un temps plus frais

À l'ouest, le temps semblerait devenir plus sec assez rapidement avec de larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 23 et 27 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-ouest. À la côte, en fin de journée, il tournera vers le nord à nord-ouest.

Cet après-midi, des périodes très nuageuses accompagnées d'orages sont prévues. Il y aura un risque de fortes précipitations en peu de temps et de rafales de vent pouvant atteindre localement 60 à 70 km/h ou plus.

Ce soir, le temps deviendra d'abord temporairement plus sec avec des éclaircies. Plus tard en soirée et durant la nuit, de nouvelles averses, parfois fortes et orageuses, se formeront avec risque de grêle et de rafales. Les minima atteindront 15 à 19 degrés sous un vent faible à modéré.

Vendredi, le ciel sera changeant ou parfois très nuageux avec des averses en beaucoup d'endroits. Celles-ci seront localement encore intenses et orageuses.

En cours d'après-midi, le temps pourrait devenir plus sec avec des éclaircies à partir du sud-ouest. Les maxima seront compris entre 19 et 23 degrés, voire localement 24 degrés. Le vent sera d'abord souvent variable puis modéré de sud-ouest à ouest.