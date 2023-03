Des températures plus froides mardi

Le temps sera très nuageux lundi après-midi avec des périodes de pluie ou des averses assez soutenues et quelques coups de tonnerre au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse, selon les prévisions de l'IRM. Des éclaircies plus répandues gagneront également l'ouest et le centre du pays où une faible averse restera tout de même possible. Le vent de sud­-ouest sera assez fort à temporairement fort dans les terres avec des rafales comprises entre 60 et 75 km/h. Sur l'ouest, il sera fort à très fort avec des rafales de 80 à 90 km/h. Les maxima atteindront 11 degrés en Hautes­ Fagnes et 16 à 17 degrés en plaine.