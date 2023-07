Deux ans après, la cellule inondations de la Croix-Rouge prend fin

La cellule de crise mise en place par la Croix-Rouge de Belgique en réponse aux inondations va disparaitre le 31 juillet, deux ans après la catastrophe qui a fait 39 mort et plus de 100.000 sinistrés à travers la Belgique. L'ensemble des dons récoltés a été utilisé, a annoncé mardi l'organisation lors d'une conférence de presse. La Croix-Rouge restera toutefois active auprès des personnes impactées par les crues.

La somme des dons, qui s'élevait à 44,4 millions d'euros, a été totalement réinvestie en deux temps. Environ 37,3 millions ont été utilisés dans les huit premiers mois suivant la catastrophe afin de fournir un soutien urgent. Ainsi, six millions ont notamment été utilisés pour la mise en place de points d'accueil où les personnes sinistrées pouvaient obtenir des renseignements, de l'aide administrative, de la nourriture, de l'eau, etc.

Mais le poste le plus important reste celui du financement de projets locaux, avec 14,3 millions. La Croix-Rouge a collaboré avec les 38 communes les plus touchées pour répondre aux besoins des personnes sinistrées et fournir une aide matérielle.