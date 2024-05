Pluies abondantes et orages à Liège et dans le Luxembourg: des cours d'eau en pré-alerte de crue

La "nouvelle onde pluvio-orageuse gagnera nos régions par l'Allemagne", précise l'IRM. Les provinces les plus concernées par ces nouvelles précipitations abondantes seront celles de Liège, du Limbourg et du Luxembourg avec des cumuls de 20 à 40 l/ m2 annoncés en 24 heures.

Les prévisions météo

Cette nuit, le temps restera très nuageux avec parfois de la brume et toujours de la pluie ou des averses, éventuellement encore intenses et orageuses sur la plupart des régions. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra sec à partir de la frontière hollandaise. Les minima oscilleront entre 8 degrés en Ardenne et 13 degrés en bord de mer sous un vent faible à modéré, d'ouest à sud-ouest dans l'intérieur et d'ouest à nord-ouest à la côte.

Demain, la perturbation de la veille traînera encore sur notre pays. Le ciel restera assez nuageux avec parfois un peu de pluie surtout dans le sud. L’après-midi, l’instabilité augmentera avec un risque d'averses parfois intenses. Dans l'extrême nord, le temps pourrait rester sec avec quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés près de la frontière hollandaise, sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Dimanche commencera sous la grisaille avec un peu de pluie. De larges éclaircies se formeront en cours de journée, mais des averses pourront éclater par la suite. Un orage ne sera pas exclu. A la mer, le temps deviendra probablement ensoleillé. Les maxima se situeront entre 16 et 21 degrés, sous un vent faible à modéré d'ouest virant au nord-ouest à nord.