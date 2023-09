Dimanche ensoleillée après la grisaille matinale

Une fois la grisaille matinale dissipée dimanche, le temps sera ensoleillé et les maxima de 15 à 20 degrés, annonce l'IRM dans son bulletin à l'aube.

Après la dissipation de la grisaille matinale locale, le temps sera ensoleillé. Quelques voiles d'altitude ou cumulus inoffensifs viendront par moments agrémenter le ciel bleu, principalement dans l'ouest du pays. Les maxima s'échelonneront de 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 20 degrés en plaine. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein ou peu nuageux. En fin de nuit, un peu plus de nuages apparaîtront au littoral. Les minima seront compris entre 8 degrés en Ardenne et 15 degrés en plaine, sous un vent modéré de sud à sud-sud-est.