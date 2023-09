Du soleil et un temps chaud pour démarrer le week-end

Le temps sera ensoleillé et chaud, tant ce vendredi que ce week-end, prévoit l'Institut royal de météorologie. Les températures pourront grimper jusqu'à 27 degrés samedi et dimanche.

Ce vendredi après-midi, le temps sera ensoleillé avec quelques nuages élevés et quelques cumulus. Les températures grimperont entre 20 degrés sur le relief ardennais et 25 degrés dans les grandes villes ainsi que le long de la frontière française, sous un vent faible de sud-est ou variable.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera partiellement nuageux avec de la brume qui pourra se former localement en fin de nuit. Les minima se situeront entre 8 degrés sur les sommets ardennais et 15 degrés en de nombreux endroits. Le vent sera faible, parfois modéré à la mer, d'est en sud-est ou de direction variable.