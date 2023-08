Une technique existe pour... faire tomber la pluie: comment ça marche?

Les dérèglements climatiques que l'on constate en ce moment soulèvent une question : pourrait-on maîtriser la météo ? Provoquer la pluie ou empêcher les intémpéries ? Apparemment non, mais pourtant une technique existe depuis longtemps et elle permet de "stimuler" les nuages.

Aux Émirats Arabes Unis, un des pays les plus arides au monde, c'est même devenu une priorité. Un avion décolle bientôt vers les nuages avec, posés sur son aile, une vingtaine de tubes remplis de produits chimiques censés provoquer la pluie.

Et si nous étions capables de contrôler quand la pluie tomberait ? Ou au contraire, de pouvoir l'arrêter à notre guise ? Difficile de l'imaginer et pourtant une technique existe pour maîtriser la pluie.

"L'avion va monter en altitude et se placer dans une couche très humide, qui contient déjà quelques nuages", précise Sébastien Doutreloup, climatologue à l'Université de Liège. "Il va lâcher des petites particules qui vont jouer le rôle de noyau de condensation pour les gouttelettes d'eau".

Cette technique est appelée l'ensemencement des nuages et elle n'est pas récente. Née en 1946, elle a été inventée pour lutter contre une sécheresse intense. Aujourd'hui, on estime que le procédé peut augmenter jusqu'à 20% la quantité de précipitations. "Cela n'augmente pas forcément les précipitations où on le veut", précise le climatologue. "Il faut vraiment une bonne analyse météo en amont avant d'aller ensemencer, mais il restera toujours une part d'aléatoire".

Faire pleuvoir sur commande pourrait permettre d'obtenir de l'eau potable, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air lorsqu'elle est très polluée. Dans certains cas, la technique pourrait également provoquer quelques tensions. "Si un pays va faire pleuvoir ou va capter toutes les précipitations d'un nuage, toute la pluie va tomber sur un même pays et pas sur le pays qui suit".

