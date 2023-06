Du soleil sur la plupart des régions et des températures en hausse

La journée de jeudi commencera sous le soleil dans la plupart des régions. En Ardenne, le démarrage pourrait être localement gris avec des nuages bas. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront et, au sud du sillon Sambre-et-Meuse, pourront donner lieu à des averses avec un risque d'orage, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le risque de quelques averses augmentera ensuite également dans les régions du centre du pays. Dans l'ouest, le temps restera probablement sec et ensoleillé.

Les maxima se situeront autour de 16 ou 17°C à la mer, et entre 20 et 27°C dans l'intérieur. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur nord-est. Dans l'extrême ouest, il sera modéré à parfois assez fort de nord-nord-est.

Ce soir, la tendance aux averses s'estompera. Cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les minima seront proches de 10°C en Hautes-Fagnes, 15°C à la mer et 16 à 17°C dans les grandes villes. Le vent sera le plus souvent modéré de nord-est. En Ardenne, il deviendra généralement faible.