Dur dur d'être touriste à la Côte: des vagues de plus de deux mètres, les rafales emportent du matériel de plage

Les averses n'épargnent pas la Côte belge. Cette semaine, des falaises de sable se sont même formées sur les plages de Blankenberge et Bredene. Dans la nuit de samedi à dimanche, les rafales ont atteint les 80 km/h. Du matériel de plage, comme des transats ou des toits de cabines, a été emporté vers la mer. Sur la digue, même une simple promenade se transforme en épreuve, tellement le vent pousse les touristes.

Malgré la marée basse, l'eau est très proche des côtes. Elle le sera encore plus ce dimanche soir et cette nuit. "Il y a une dépression, qui s'appelle Antoni, qui a fait aussi beaucoup de vent en Angleterre, qui se déplace sur la Belgique vers l'Allemagne. On a eu des vagues de 2,2 mètres sur la Côte. Ça va continuer encore jusqu'à ce soir, et à partir de ce soir, le vent et les vagues vont diminuer graduellement", nous a indiqué David Dehenauw, chef du bureau du temps à l'Institut royal météorologique.