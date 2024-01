En 30 ans, on a observé 2 vagues de froid contre 23 vagues de chaleur: comment l'expliquer?

Preuve du réchauffement climatique... Ces dernières années, on connaît plus de vague de chaud que de vague de froid. Explications.

Une vague de froid, c'est autre chose. La dernière date officiellement de février 2012, soit 10 ans plus tôt. Mais quelle est la définition exacte d'une vague de froid, selon l'IRM? "Il faut au moins 5 journées durant lesquelles, en permanence, la température reste sous le seuil des zéro degrés. C'est ce qu'on appelle un jour d'hiver. Et dans cette séquence, il faut également trois nuits durant lesquelles les températures plongent sous les -10 degrés", développe Pascal Mormal, climatologue à l'Institut royal météorologique.

Il ne faut pas confondre "coup de froid" et "vague de froid". Un coup de froid est un épisode ponctuel avec des températures entre -5 et -10 degrés, comme on a eu en décembre 2022... De quoi créer une couche de glace suffisante pour patiner.

Il faut remonter à mars 2013 pour retrouver des températures extrêmes en dessous de -10 degrés durant plusieurs jours. Nul doute: les vagues de froid sont en net recul. "Depuis 30 ans, on a observé en tout que 2 vagues de froid", note Pascal Mormal. "Alors que finalement, jusqu'aux années 1980, les vagues de froid se produisaient en moyenne tous les 3 ou 4 ans. Et elles étaient un nombre équivalent au nombre de vagues de chaleur. Par contre, maintenant, depuis 30 ans, on a observé 2 vagues de froid. Mais en parallèle, on a observé 23 vagues de chaleur."

Notre climat évolue. Le rythme des vagues de chaleur s'accélère et nos hivers glacials ne semblent plus que de lointains souvenirs, comme en 1985. Cette année-là, la température était de -25 degrés.