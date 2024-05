Encore un peu de pluie avant un temps plus sec

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit encore des pluies ou de la bruine sur le nord-ouest du pays ce samedi après-midi. Ensuite, le temps devrait devenir plus sec et lumineux avec seulement un risque de quelques averses isolées près de la frontière avec les Pays-Bas et en Ardenne. Les maxima se situeront entre 16° et 20°, sous un vent d'ouest généralement modéré.

En soirée, on pourra compter sur un temps sec, calme et peu nuageux. Durant la nuit, le ciel sera plus nuageux par le sud-ouest avec, à l'aube, un risque de quelques pluies à la côte. Les minima seront compris entre 7° ou 8° en Hautes-Fagnes et 13° ou 14° au sein des grandes agglomérations.

Dimanche matin, il y aura quelques pluies par endroits. L'après-midi, on devra craindre des averses répandues, localement intenses et orageuses. Le thermomètre grimpera jusqu'à des températures comprises entre 17° et 22°.