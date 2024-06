Il fait à nouveau frais en Belgique en raison du "décrochage polaire": de quoi s'agit-il?

"Il faut être couvert. C'est un peu frais et dès qu'il y a un petit peu de vent, on le sent bien...", constate une famille venue de Normandie pour visiter la capitale. "Mais bon, c'est comme ça, on fait avec le climat... On mettra les shorts un peu plus tard."

L'origine de ce phénomène météorologique s'appelle "le décrochage d'air polaire". Au départ, il y a le jet stream; un tube de vent présent en altitude qui oscille entre masses d'air chaud au sud et d'air froid au nord. Parfois, ces oscillations se déforment plus fortement et amènent de l'air froid venu d'Islande et du Groenland.