En 2023, la sécheresse, un an plus tard, la pluie est presque quotidienne: voici la raison

Il y a un an, jour pour jour, c'était l'été avant l'été. Regardez ces chiffres : le 14 juin 2023, il faisait 25 degrés. Ce vendredi 14 juin 2024, on dépasse à peine les 15 degrés. Et ce n'était pas une journée exceptionnelle, c'était tout le mois de juin qui était frappé par la sécheresse.

La pluie, pratiquement quotidienne

En 2023, la préoccupation principale, c'était clairement la menace des incendies. Des départs de feu en Ardenne et dans les Fagnes en raison de la sécheresse. 32 jours sans une goutte de pluie et les réserves d'eau en Wallonie s'épuisaient dans certaines communes. Un an plus tard, la pluie est pratiquement quotidienne.