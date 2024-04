Ensoleillé à l'est, nuageux à l'ouest

En matinée, la nébulosité sera variable à parfois abondante et quelques précipitations pourront encore traîner près des Pays-Bas et en haute Belgique. Ensuite, on retrouvera de larges éclaircies sur la moitié est du territoire, alors qu'un ciel plus changeant concernera l'ouest avec le risque d'une ondée.

En fin de journée, quelques orages pourront, dans un premier temps, remonter sur l'ouest du pays depuis la France. Les maxima varieront entre 18 et localement 24°C sous un vent faible à modéré, en général de secteur sud-est tournant vers le sud. La formation d'une brise de mer n'est pas exclue en seconde partie d'après-midi.