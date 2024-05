Prévisions météo: des pluies abondantes attendues parfois accompagnées d'averses orageuses

Ce mardi, les éclaircies matinales feront rapidement place à une nébulosité plus abondante. Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses remonteront à partir du sud du pays dès la matinée, prévoit l'IRM. Dans le courant de l'après-midi et en soirée, elles atteindront les régions situées le long des frontières allemande et hollandaise et pourront y donner de forts orages. Les cumuls en précipitations pourront alors devenir importants, parfois sur un cours laps de temps.

Mardi soir, il faudra encore composer avec des orages parfois forts sur l'est et le nord-est de notre pays. Ils donneront encore par endroits d'importants cumuls en peu de temps. La nuit suivante, la perturbation se décalera vers la mer du Nord. Quelques ondées resteront possibles sous une nébulosité très abondante. Les minima varieront entre 11 et 14°C.

Mercredi matin, il fera très nuageux avec de faibles pluies (plus modérées au littoral) qui quitteront le pays par le nord-ouest. Des éclaircies suivront, entrecoupées d'averses (moins actives que les jours précédents). Les maxima varieront entre 14 et 17 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 17 à 20 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, à la mer parfois assez fort, d'ouest-sud-ouest.

Jeudi débutera sous la grisaille et les nuages bas. Après leur dissipation, éclaircies et nuages cumuliformes se partageront notre ciel. Des averses avec risque d'orages se développeront. En soirée, la tendance aux averses diminuera et les éclaircies s'élargiront. Les maxima se situeront entre 15 et 19 degrés sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest.