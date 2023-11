Fin de semaine nuageuse et encore assez pluvieuse

Le ciel sera très nuageux et une zone de pluie traversera le pays à partir du sud-ouest jeudi après-midi. Les précipitations les plus importantes sont prévues sur la moitié sud du territoire. Les maxima se situeront entre 5°C en Hautes-Fagnes et 8 ou 9°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur sud-est, revenant ensuite au secteur est à nord-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).