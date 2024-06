De nombreux événements annulés en raison du mauvais temps: "On ne va pas accueillir les gens dans la boue"

Les jours se suivent et se ressemblent, ce printemps. Grisaille et pluie forme, le mois de mai présente un record de précipitations. En raison de cette mauvaise météo, de nombreux événements et activités sont annulés.

Au château d'Englebermont, 3000 personnes et 50 exposants étaient attendus ce week-end pour la Fête des plantes. Mais en raison de la météo, les portes de l'édifice resteront fermées. "Aucun parking n'est possible, que ce soit pour les visiteurs ni même pour les exposants qui viennent avec des camions ou des remorques et puis qui se garent dans la prairie", indique Nathalie Ledoux, organisatrice de l'événement.

Si la plupart des exposants sont compréhensifs, certains venus de plus loin, avaient réservé un hôtel. Mais le tête pensante de la Fête de plante ne pouvait pas décemment recevoir autant de monde dans ces conditions. "Je suis soulagée quand je vois que la pluie continue à tomber, et qu'on ait annulé à temps et qu'on ait pris le temps de décommander tout ce qu'il fallait décommander et de faire ça de la meilleure façon possible", poursuit Nathalie Ledoux.