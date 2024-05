"Le 2e printemps le plus pluvieux depuis 1833": la météo va-t-elle s'améliorer pour le début de l'été météorologique?

On a également eu 19 jours d'orage. En tout, on a récolté 122 millimètres d'eau sur ce mois de mai 2024. C'est deux fois plus que les normales de saison, toujours si on prend les chiffres de ces 30 dernières années.

Le mois de mai a égalé un record si on regarde les chiffres de ces 30 dernières années: celui du nombre de jours de précipitation. Il a plu 22 jours, comme en 2021 à la même période. Cela représente 8 jours de plus que les normales de saison.

En revanche, si on prend le printemps 2024 dans sa globalité, là, on se rend compte que c'est le deuxième printemps le plus pluvieux depuis 1833, soit depuis les premières observations de l'IRM. On a également eu 63 jours de précipitation durant ce printemps 2024, avec 283 millimètres d'eau qui ont été récoltés.

Est-ce qu'il va faire "plus chaud"?

C'est difficile à dire, puisque au-dessus de nos têtes, nous avons des dépressions qui sont encerclées d'anticyclones. Et tant que ces dépressions ne s'écartent pas et que les anticyclones ne s'écartent pas au-dessus de l'Europe, il va être rare et difficile de voir un ciel bleu, un peu de soleil, des températures plus chaudes.

La météo est très, très difficile à déterminer pour les prochaines semaines, et cela, depuis plusieurs jours et plusieurs semaines. Ce qu'on peut affirmer, c'est que ce week-end, il va faire un petit peu plus sec. Dans tous les cas, la météo va osciller entre des éclaircies et des périodes plus pluvieuses.