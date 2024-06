Météo: le ciel se couvre progressivement avant les orages

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux ce samedi après-midi avant l'arrivée progressive d'orages, qui toucheront plus intensément le sud-est de la Belgique en soirée, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Les orages annoncés en soirée gronderont surtout sur les régions proches du Luxembourg et de l'Allemagne, avec des fortes rafales de vent et/ou de grêle, prévient l'IRM. Une alerte orange a été lancée en province de Luxembourg dès 22h00 jusqu'à dimanche matin. Un avertissement jaune couvrira également les provinces de Liège et de Namur en soirée et durant la nuit. L'ouest du pays sera relativement épargné avec seulement un risque de quelques averses.

Les températures seront comprises entre 20 et 22°C à la Côte, 22 et 23°C en Ardenne et jusqu'à 26°C ailleurs, sous un vent de secteur nord à nord-est.

Durant la nuit, les minima seront compris entre 14 et 17°C, sous un vent faible à modéré de secteur nord à nord-ouest. Dimanche, les averses toucheront encore l'est du territoire, avant l'arrivée d'un temps généralement sec, sous un ciel changeant. Une nouvelle zone d'averses touchera progressivement l'ouest du pays, et touchera le centre en soirée. Les maxima s'étendront de 18°C en bord de mer à 23°C dans le centre, sous un vent modéré de nord-ouest.

Le début de semaine ne sera pas plus prometteur avec un temps nuageux accompagné de potentielles averses lundi, sous des températures comprises entre 14 et 20°C. Mardi, les nuages et la pluie seront encore au rendez-vous, avec des maxima entre 14 et 19°C.