France: 26 départements en vigilance orange en raison de forts vents et de la pluie

Cette dépression "Louis" génèrera des vents violents du début d'après-midi jusqu'en fin de soirée sur les départements placés en orange et qui vont être balayés par un passage de pluies plus fortes associées à de violentes rafales jusqu'à 90 à 110 km/h voire 120 près du littoral. Les départements 79 et 85 verront des cumuls pouvant atteindre 30 à 50 mm localement 60 mm.

Ce passage pluvieux et venteux va s'étendre sur les régions allant du Nord-Est au Sud-Ouest avec des rafales jusqu'à 70 à 90 km/h et même des pointes à 100 km/h en soirée près des Pyrénées. À l'arrière, ce sera un temps instable alternant éclaircies, giboulées et même grésil avec des rafales jusqu'à 90, voire 110 km/h sur le littoral atlantique et de la Manche, et 80, voire 90 km/h dans les terres.