Prévisions météo: est-ce que vous voulez vraiment savoir?

Ce lundi, les maxima s'échelonneront entre 14°C en haute Ardenne, 16°C en bord de mer et 17 ou 18°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest. Ce soir et la nuit prochaine, les averses disparaîtront et le ciel se dégagera progressivement. En fin de nuit, la nébulosité augmentera sur l'ouest du pays à l'approche d'une nouvelle zone de pluie. Quelques bancs de nuages bas ou de brouillard pourront se former sur le sud du pays. Les températures redescendront entre 5°C dans les Hautes Fagnes et 10°C en bord de mer. Le vent d'ouest à sud-ouest faiblira temporairement, avant de redevenir généralement modéré de sud à sud-ouest en fin de nuit.

Mardi, quelques rayons de soleil seront encore possibles le matin sur les provinces de l'est. Le ciel se couvrira ensuite progressivement sur l'ensemble des régions, puis une zone de pluie s'enfoncera sur le pays à partir du littoral. Les maxima varieront entre 14°C en haute Ardenne, 16 ou 17°C sur l'ouest du pays et 18°C en Campine. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.