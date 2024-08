Jusqu'à 35 degrés attendus lundi, plusieurs provinces en vigilance jaune: voici les prévisions météo de ces prochains jours

Dès ce dimanche, jusqu'à 29 degrés sont attendus du côté de Mons, 28 degrés à Bruxelles et la journée sera globalement très ensoleillée dans tout le pays.

Lundi, une chaleur accablante nous attend avec des pics allant jusqu'à 35 degrés. L'Institut Royal Météorologique lance d'ailleurs une alerte jaune puisque les températures vont dépasser les 32 degrés. "Ça sera ensoleillé en matinée et puis ensuite nous allons vraiment avoir de l'air beaucoup plus frais. Et là, les températures vont descendre jusqu'à 22-25 degrés du côté du littoral. Et à ce moment-là, on va retrouver des chants nuageux et de fortes averses qui pourront être orageuses avec des quantités de précipitations importantes." Cela vaut pour la province du Hainaut, pour le Brabant wallon ainsi que pour la région bruxelloise et la Flandre. Enfin mardi, il y aura toujours cette lourde chaleur jusqu'à 31 degrés, mais cette fois-ci avec des risques d'averses orageuses en fin de journée avec des températures plus basses. Merci beaucoup Kaima pour ces prévisions en direct de Bruxelles.