Un temps estival avec de fortes chaleurs prévu ces prochains jours

Le temps sera ensoleillé et assez chaud, samedi après-midi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 22°C et 26°C en fonction des régions. Le vent sera faible à parfois modéré d'ouest à sud-ouest.

Samedi soir et la nuit prochaine, le soleil laissera la place à un ciel étoilé. Un peu de brume ou quelques bancs de brouillard pourront très localement se former, principalement dans certaines vallées de l'Ardenne et dans la région côtière. Les minima varieront entre 11°C dans certaines vallées de l'Ardenne et 16 ou 17°C sur le centre et l'ouest du pays. Le vent deviendra faible de direction variable.

Dimanche, le temps sera chaud et estival avec un ciel ensoleillé et de rares passages nuageux. Les températures atteindront 25°C en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 28°C, voire 29°C, dans la plupart des autres régions.