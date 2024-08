À la mer du Nord, la foule est arrivée en masse pour profiter du beau temps

"C’est un des week-ends les plus importants de l’année. 350 000 personnes sont attendues. La SNCB a renforcé son offre de trains avec 20 trains supplémentaires aujourd'hui et 20 trains supplémentaires demain pour aller vers Ostende. Du côté des hôteliers, on affiche complet presque partout. Il y a quelques jours, les hôtels étaient à 90 % remplis", explique-t-elle.

Avec du soleil et de la chaleur au menu de ce week-end, la côte belge a vu un nombre impressionnant de personnes venir profiter des plages. On dénombre quelque 350 000 touristes présents aujourd'hui, et cela devrait être le cas encore demain. Notre journaliste était sur place afin de faire le point.

Et forcément, les vacanciers sont ravis de pouvoir profiter des plages et de la mer. "Ce n'était pas vraiment prévu, on s’est décidé il y a deux jours. On s’est dit, il fait beau, on est en vacances, pourquoi pas venir à la mer, c’est pas loin", "En famille, c'est toujours amusant", témoignent des touristes.

Les sauveteurs mobilisés

Qui dit grande affluence dit également une surveillance accrue sur les plages. Pour l'occasion, de nombreux sauveteurs ont été sollicités afin de veiller sur les nageurs et les enfants.

"Aujourd’hui, c’est le drapeau vert qui est hissé, ce qui signifie des conditions parfaites pour se baigner. Mais les sauveteurs restent pourtant très vigilants, car avec un tel afflux, il y a évidemment énormément de monde à surveiller. Le problème principal, ce sont les baigneurs qui risqueraient de s’éloigner trop vers le large et qu’il faudrait rattraper. Il y a aussi de plus en plus le problème des enfants qui se perdent sur la plage et qui vont auprès des sauveteurs pour retrouver leur famille", précise notre journaliste.