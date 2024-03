La chaleur s'invite plus tôt que prévu

Un voile d'altitude s'étendra progressivement depuis l'ouest sur la Belgique, qui bénéficiera d'éclaircies, d'un temps sec et de températures très douces pour la saison mardi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Le thermomètre grimpera jusqu'à 12°C en haute Ardenne et même 17°C dans le centre, des maxima très doux pour la mi-mars. Le vent faible à modéré ne devrait pas déranger les amateurs d'apéro en terrasse.

Des nuages cumuliformes traîneront la patte mardi soir, surtout dans l'est. Le littoral sera peut-être déjà envahi par la grisaille. En cours de nuit, des bancs de brouillard pourront se former dans certaines régions. Il fera entre 3 et 7°C, sous un vent faible.