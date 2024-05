Un week-end sous la pluie

Le ciel deviendra rapidement très nuageux à partir du sud, samedi matin, et sera suivi dès la mi-journée par des périodes de pluie ou d'averses, et d'un risque d'un orage localisé. Les maxima se situeront entre 12°C en Hautes-Fagnes et 17 ou 18°C en Campine, sous un vent faible à modéré de sud à sud-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).