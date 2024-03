La douceur de février va-t-elle perdurer? La réponse du météorologue David Dehenauw

Ce phénomène est le réchauffement de la température de l'eau de mer au niveau de la partie sud-est du Pacifique. Un événement climatique tirant les températures vers le haut qui devrait s'atténuer dans les prochains mois. "Nous avons eu le point culminant avec 2 degrés d'anomalie. Aujourd'hui, cela se situe entre 1 et 2 degrés", explique l'expert. Selon David Dehenauw, l'atmosphère réagit avec un certain retard par rapport aux fluctuations des océans. Un décalage qui ne reste pas sans conséquence. "Dans une bonne partie du globe, on va encore avoir des températures plus élevées que la normale", assure-t-il.

Et au niveau belge ? La douceur semble de mise. "Avec des températures d'environ 14 ou 15 degrés vendredi et samedi. Le tout accompagné de beaucoup de soleil", analyse David Dehenauw. Dès ce dimanche et la semaine prochaine, il fera plus frais avec des températures comprises entre 9 et 12 degrés. "C'est une température normale pour mars", conclut-il.