Pluie : situation des cours d'eau en Wallonie

Cette nuit, neuf avertissements sont émis par le service d'hydrométrie de la Wallonie : 2 alertes de crue et 7 préalertes.

Les alertes : Vesdre, Basse-Meuse et affluents

Les débits de la Vesdre et de ses affluents sont orientés à la hausse et devraient poursuivre leur croissance dans les prochaines heures.

Les seuils de pré-alerte de crue (débordements localisés sans gravité) ont été franchis. Les seuils d'alerte de crue (débordements pouvant avoir des impacts sur les infrastructures et sur les riverains) devraient être atteints dans les prochaines heures, principalement sur les cours d'eau en tête de bassin-versant et sur les affluents de la Vesdre.