"Les pires inondations depuis 2021": des centaines d'interventions de pompiers cette nuit en province de Liège

De nouvelles intempéries ont frappé la Wallonie et plus particulièrement la province de Liège ce vendredi soir et cette nuit. Plusieurs régions sont à nouveau sinistrées. Ce sont les pires inondations depuis 2021. Le gouverneur de la province de Liège a fait état de près de 550 demandes d'interventions cette nuit.

"Il s'agit des pires inondations depuis 2021 en province de Liège...", nous dit d'emblée notre journaliste Samuel Ledoux qui a passé une partie de la nuit aux côtés des sinistrés. De nouvelles intempéries ont frappé la Wallonie et plus particulièrement la province de Liège.

Il n'y a heureusement aucune victime à déplorer. Mais plusieurs centaines d'habitations sont touchées. Certains villages ont d'ailleurs subi plus de dégâts cette nuit-ci qu'en 2021. Notamment à proximité et le long de la Berwinne, qui est sortie de son lit de manière bien plus importante qu'il y a 3 ans.

Plus tôt dans la soirée, le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, a annoncé avoir décrété une phase provinciale de gestion de crise suite aux fortes précipitations.

Selon, le site de l'hydrométrie en Wallonie vendredi soir, les débits de la rivière Vesdre et ses affluents sont orientés à la hausse et devraient poursuivre leur croissance. Les seuils de pré-alerte de crue ont été franchis. Ceux de crue, soit des débordements pouvant avoir des impacts sur les infrastructures et sur les riverains, devraient être atteints dans les prochaines heures, principalement sur les cours d'eau en tête de bassin versant et sur les affluents de la Vesdre.

Les seuils d'alerte de crue ont été franchis sur la Berwinne dans la même province de Liège. Il est probable que les seuils d'alerte de crues soient également atteints sur la Gueule dans les prochaines heures. Les débits des affluents de la Basse Meuse ont fortement augmenté et continueront à croître dans les prochaines heures.