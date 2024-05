Envie de faire un petit plongeon à la mer ? La saison de la baignade est officiellement lancée dans plusieurs communes du littoral

Soleil au beau fixe, températures à la hausse et ciel bleu turquoise. Si jamais l'envie vous prend d'aller à la mer pour y faire un p'tit plongeon, sachez que la saison de la baignade à la Côte a été officiellement lancée en ce long week-end de l'Ascension. Des sauveteurs sont ainsi présents à plusieurs endroits dans les stations balnéaires de Knokke-Heist, Blankenberge, Le Coq, Ostende, Nieuport et Coxyde. Il faudra toutefois attendre le début des vacances d'été pour que la baignade soit autorisée sur l'ensemble du littoral.

À Blankenberge, des sauveteurs ont pris place depuis ce samedi, permettant la baignade à trois endroits ; tandis que quatre postes de surveillance sont installés à Ostende. Au Coq et dans la section de la commune de Wenduine, il est possible de se baigner en toute sécurité depuis jeudi.

Des sauveteurs sont également présents sur les plages à Nieuport et dans le centre de Coxyde et d'Oostduinkerke. Dans les stations balnéaires de Zeebrugge, Bredene, Middelkerke et La Panne, il faudra attendre au moins jusqu'à la mi-juin avant que les plages ne soient surveillées.

Dès les grandes vacances, l'ensemble des 82 postes de surveillance seront fonctionnels. Les sauveteurs y seront présents de 10h30 à 18h30 afin de veiller à la sécurité. La Côte belge s'étend de Knokke à La Panne sur une distance de 67 kilomètres.