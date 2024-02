La pluie, l'ennemi des utilisateurs de la route: voici quelques conseils pour éviter l'aquaplanage

"C'est le matin, les gens sont pressés d'arriver au travail, les routes sont engorgées et alors les distances de sécurité ne sont pas respectées et des accidents sont vite arrivés", note un pompier, souvent confronté à ce genre d'accident.

La voiture devient incontrôlable, tourne comme une toupie et s'encastre quelque part. Ce scénario, vous l'avez peut-être déjà malheureusement connu : c'est de l'aquaplanage. Pluies intenses et heures de pointe sont souvent un mauvais mélange.

Les pompiers assurent régulièrement la sécurité sur les lieux d'accident et les fortes pluies orientent souvent leurs interventions. "Il y a, les jours de pluies, de fortes chances que l'on soit appelé", confirme le pompier.

L'hiver, avec sa plus grande probabilité de précipitation, est une période à risque. "C'est dans la période qui s'étend du mois d'octobre au mois de février que l'on a le plus d'accidents liés à la pluie", explique Belinda Demattia, porte-parole pour l'Agence wallonne pour la sécurité routière. "Sur ces cinq mois, on a plus de 60% des accidents qui surviennent".

Pour éviter ce genre d'inconvénients, voici quelques conseils : avoir des pneus en bon état, rouler moins vite, augmenter l'écart avec le véhicule qui précède, avoir des essuie-glaces en bon état et ne pas utiliser le cruise control. "Quand il pleut, on doit souvent ralentir, adapter la vitesse. Surtout, en cas d'aquaplanage, on conseille de ne pas appuyer sur les freins et pour désactiver le cruise control, il faudra donc utiliser la commande à la main, les gens n'auront sûrement pas le réflexe de faire cela".