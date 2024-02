Pluies abondantes : doit-on craindre des inondations?

Partager:

Depuis mardi soir et jusque jeudi soir, plusieurs zones de pluie actives traverseront notre pays. Des cumuls de précipitations atteindront 25 à localement 50 l/m2 en Flandre et 30 à localement 60 l/m2 en Wallonie. L'alerte jaune pluie est maintenue jusqu'à vendredi. Le numéro 1722 est activé.

Ce mercredi après-midi, les pluies abondantes vont se retirer lentement vers le centre puis le sud du pays, pour ne plus concerner que l'Ardenne en fin de journée. En 24h, des cumuls assez importants pourront être observés au sud du sillon Sambre et Meuse. Pour faire simple: ce que l'on voit d'habitude tomber en un mois pourrait tomber en deux jours. Doit-on craindre des inondations? "Le risque d'inondations est estimé par la Région wallonne, mais en janvier, on a eu dans la province de Luxembourg localement plus de 110-120 mm. Maintenant, on parle de 70 ou 75 mm au maximum en 48h. Donc, à mon avis, les quantités ne sont pas comparables", soulignait ce mercredi matin David Dehenauw, responsable au bureau du temps à l'IRM.

Pour anticiper d'éventuelles crues, une réunion du centre régional a été organisée ce matin. Après les crues que l'on a connues en janvier, les autorités sont vigilentes. Au vu des précipitations, plusieurs cours d'eau sont passés en état de préalerte de crue. C'est le cas pour plusieurs cours d'eau, ce qui signifie que concrètement, des débordements pourraient apparaître, mais sans gravité. "Les prévisions sont conformes à celles qui étaient déjà annoncées hier. Donc on a en fait la Senne, la Dendre et le canal Charleroi-Bruxelles qui sont passés en préalerte de crue. Et selon les prévisions, on va sûrement, pour la Vesdre, passer dans le courant de la journée également en préalerte. Ça veut dire des débordements localisés, sans gravité. Quand on passe en alerte, ça veut dire qu'on a un impact sur les infrastructures et que les riverains peuvent être impactés. Ici, on est bien en préalerte de crue", a confié Stéphanie Ernoux, chargée de communication au centre régional de crise de Wallonie. Quel temps dans les heures à venir ?

"Aujourd'hui, une zone pluvieuse reste bloquée sur la Wallonie, toute la journée, avec des cumuls en 24h entre 25 et 50 ou 40 litres par m2", développe David Dehenauw. "Et pour les prochaines 48h, donc jeudi inclus, là, on parle des cumuls entre 30 ou 65 ou 70 mm. Sur la Flandre, le temps deviendra plus sec aujourd'hui et à Bruxelles aussi. Mais demain, à nouveau pluvieux avec des cumuls entre 20 et 50 mm", poursuit-il. Un temps plus sec avec quelques rayons de soleil reviendra progressivement sur la partie nord puis centrale du pays. Les maxima varieront entre 5 et 10 degrés en allant de la Campine vers la France. Le vent deviendra faible à modéré d'est à nord-est. En Ardenne et en Lorraine, il restera modéré à assez fort de sud-ouest.