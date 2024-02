La pluie n'épargnera pas ce jour bissextil

La pluie ne fera pas l'impasse sur cette journée insolite du calendrier et dernier jour du mois de février, à en croire le bulletin à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Le début du mois de mars promet de commencer dans la même veine avec un temps variable marqué par des périodes de pluie.

Ce jeudi après-midi, le ciel restera très nuageux à couvert sur l'ensemble des régions. Quelques rayons de soleil pourraient toutefois parvenir à percer la couverture nuageuse dans l'extrême ouest et est du pays. De faibles pluies sont attendues, surtout dans la partie centrale du territoire. Les maxima se situeront entre 8 ou 9°C dans le centre et 11°C dans l'extrême ouest et sud du pays.

En soirée, les pluies s'intensifieront par l'ouest.