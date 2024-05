Après une première semaine de congés "catastrophique", les températures devraient (enfin) évoluer dans les prochains jours

Cette semaine, quelques rayons de soleil se sont glissés entre les jours de temps maussade. Cette situaiton va-t-elle évoluer? "Oui, ça ne peut pas être pire, de toute façon après cette semaine a été catastrophique", a indiqué Stéphane Van Bellinghen sur le plateau du RTL info 13h de ce 4 mai. Le temps de ce samedi, parsemé d'averses après quelques éclaircies, devrait continuer demain, avec des températures maximales de 13 à 18 degrés.

"On va commencer la semaine avec un ciel partagé, de nouveau quelques nuages, quelques averses, et puis lente amélioration à partir de mardi, des éclaircies, toujours des averses en Ardennes, et puis mercredi, l'anticyclone devrait se rapprocher enfin, avec une amélioration, encore un petit risque d'averses mercredi, et puis pour jeudi, vendredi et samedi prochains, on aura trois jours d'affilée de temps sec, avec du soleil", détaille notre expert météo. Autrement dit, une amélioration devrait arriver à partir de mercredi prochain: ouf!