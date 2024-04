La pluie poursuit son jeu de cache-cache avant l'arrivée d'un généreux et chaud soleil

De faibles pluies feront encore leur apparition dans la soirée, principalement dans la moitié sud-est et le centre du territoire. Le temps deviendra sec partout en seconde partie de nuit sous des minimas compris entre 9 et 14 degrés et un vent modéré d'est à sud-est avec des rafales jusqu'à 50 km/h.

Les nuages quitteront le pays pour laisser place à un généreux soleil, samedi. Les températures atteindront des maxima bien au-dessus des normales de saison : de 20 à 23 degrés en Ardenne, autour de 23 ou 24 degrés ailleurs et localement jusqu'à 25 degrés. Le vent ne cessera toutefois pas ses rafales atteignant jusqu'à 50 km/h, de secteur sud.

Dimanche, le ciel se voudra bien plus gris avec quelques faibles pluies en début et fin de journée et des températures plus basses, situées entre 16 et 20 degrés.