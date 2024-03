La province de Liège en alerte jaune à cause des fortes précipitations annoncées: le numéro 1722 activé

Le numéro 1722 dédié aux interventions non-urgentes des pompiers a été activé dimanche soir en raison des risques de tempête ou d'inondation, indique le SPF Intérieur dans un communiqué.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis plus tôt dans la journée une alerte jaune pour les précipitations abondantes attendues dès dimanche soir et jusqu'à la nuit de lundi à mardi dans les provinces de Liège et du Limbourg.