Enfin le retour d'un peu de chaleur ? Voici la météo prévue pour ce dernier week-end d'avril

La nébulosité sera variable à abondante samedi matin avec quelques averses. Plus tard en matinée, le temps deviendra un peu plus sec avec quelques éclaircies. Dans l'après-midi, l'atmosphère deviendra à nouveau plus instable avec des averses (orageuses) qui deviendront plus nombreuses, surtout sur la partie occidentale du pays, prévoit l'Institut royal météorologique.

Il fera plus doux avec des maxima de 13 degrés en haute Ardenne à 16 ou 17 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent deviendra généralement modéré de sud à sud- est. Ce soir et cette nuit, le ciel restera partiellement à très nuageux et une zone de pluie parfois sous forme d'averses éventuellement orageuses traversera le pays depuis la France. Elle devrait être plus active sur la partie occidentale du pays. Les minima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne et 11 ou 12 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent s'orientera au sud et deviendra parfois assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.