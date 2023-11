La région du Westhoek est inondée depuis deux semaines maintenant: les habitants s'organisent comme ils le peuvent

Marino est agriculteur, il habite juste à côté de la digue d'hiver."Si cette digue cède, l’eau va arriver ici et va approcher de ma ferme beaucoup trop vite et je ne sais pas de quelle manière", explique-t-il.

Celle-ci est très importante ces jours-ci pour arrêter l'eau dans le bassin de Blankaart, à côté de l’Yser en crue. Sans cette digue, des dizaines de maisons et de terres agricoles seraient inondées. Heureusement, il s'agissait d'une fausse alerte. "Nous sommes arrivés sur place et avons constaté qu’en ce qui concerne la fissure de la digue, il s’agissait en fait d’un débordement de celle-ci", explique Filip Vandenberghe, du service d'incendie du Westhoek.

Hier, les pompiers lui ont demandé de partir, mais il a refusé : ses moutons, ses chevaux et ses chèvres ont déjà été évacués. Une partie de son bétail aussi, il ne lui reste que ses vaches laitières. "Ce n’est pas si facile de faire fonctionner les machines à traire et c’est très stressant pour mes animaux… Je reste tant que c’est encore possible", dit-il.

Quelques kilomètres plus loin, seule une combinaison de pataugeur permet d'accéder à la maison de Gabriël ou alors, comme son collègue, dans la nacelle d'un tracteur.

Seulement, à 71 ans, Gabriel refuse de partir de chez lui : "Pour tout protéger, nous sommes arrivés à ce stade et nous n'allons toujours pas abandonner, on peut encore tout sauver. Sinon, il y aura environ 40 à 50 centimètres d’eau à l'intérieur", explique-t-il.

Depuis samedi, le niveau de l'eau a encore augmenté de 20 centimètres. Avec 700 sacs de sable et 7 pompes, ils essaient d'empêcher l'eau de pénétrer autant que possible.

Mais il reste encore quelques centimètres à l'intérieur.