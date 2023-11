La situation dans le Westhoek est pour l'instant sous contrôle

Par ailleurs, une collaboration a été mise en place avec les pays voisins. La France élimine l'eau via Dunkerque tandis que les bassins de la Lys et de l'Escaut sont drainés à Terneuzen, aux Pays-Bas. "Le Blankaart et l'Yser à hauteur de Dixmude restent les points critiques, mais la situation est pour l'instant sous contrôle", affirme Anne Martens.

En plus des sacs de sable supplémentaires déposés par la Défense, il a été décidé lors de la dernière réunion de crise que les pompes resteraient quelques semaines de plus pour transférer un maximum d'eau de l'intérieur des frontières belges vers la mer. "Aujourd'hui, le plus gros des précipitations est derrière nous. Mais demain (mardi; NDLR) de la pluie et davantage de vent sont attendus", déclare la gouverneure.

Des évacuations ne sont pas à l'ordre du jour. Les services de secours se tiennent cependant prêts à devoir évacuer les riverains. Ils sont déjà occupés à préparer la gestion de l'après-évacuation et à envisager les types de soutiens qui pourraient être proposés aux victimes.