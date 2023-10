La tempête Ciaràn arrive chez nous: un avertissement jaune ce jeudi pour des rafales jusqu'à 100km/h

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis mardi une alerte jaune en raison des vents intenses attendus sur l'ensemble de la Belgique dans la journée de jeudi. Cet avertissement est lié à la dépression de tempête Ciaràn dont les rafales de vents de sud puis sud-ouest devraient atteindre entre 80 et 100 km/h sur notre pays, après avoir soufflé encore plus fort sur les côtes de l'ouest de la France. L'IRM prévient d'ores et déjà : "Il conviendra d'être prudent et de rester attentif aux mises à jour de cet avertissement"

Voici les prévisions météo dans le détails pour les prochains jours:

Le ciel sera encore encombré mardi après-midi. Dans le nord-ouest du pays et le long de la Côte, les nuages déverseront quelques averses, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima afficheront de 8 à 9 degrés en Hautes-Fagnes et de 13 à 14 degrés en plaine, sous un vent modéré qui soufflera de secteur sud-ouest, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).