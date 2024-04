La Wallonie réactive son "service hiver" avec le retour de la neige dans le sud du pays

La Wallonie réactive jeudi son "service hiver" pour sécuriser ses routes en prévision du retour du froid et de la neige (fondante) dans le sud du pays. La vigilance sera principalement de mise dans les districts de Liège, Verviers, Namur et Arlon dès 16h00 ce jeudi et jusqu'au 26 avril, ont précisé le SPW Mobilité et Infrastructures et la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).