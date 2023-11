Le 1722 de nouveau activé après un avertissement de l'IRM

L'IRM a placé en alerte jaune pour le vent l'ensemble du pays entre 13h00 et 20h00. Des rafales de 80 km/h sont attendues sur tout le territoire.

Les provinces de Liège et de Luxembourg sont également en alerte jaune pour la pluie entre 08h00 et 22h00. Par endroits dans ces provinces, des précipitations de plus de 25 L/m², voire 35 à 40 L/m², sont à prévoir.