Le ciel sera plus clément jeudi après-midi

Le temps sera moins pluvieux et le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux jeudi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses localisées seront néanmoins encore possibles, probablement un peu plus nombreuses sur l'Ardenne. Les maxima oscilleront entre 8°C en Hautes Fagnes et 13°C en plaine, sous un vent généralement assez fort de sud-sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h.

En soirée et en début de nuit, de plus larges éclaircies et un temps sec sont également attendus, à une dernière ondée isolée près. En seconde partie de nuit, de nouvelles pluies arriveront depuis la France. Les minima varieront entre 4 et 8°C.

Vendredi, le temps sera variable dans l'ouest du pays avec des éclaircies et quelques averses. La partie centrale du territoire profitera rapidement d'un temps généralement sec. En se déplaçant vers le sud-est, le ciel sera toutefois de plus en plus chargé avec des précipitations plus régulières, voire continues en province de Luxembourg. Les maxima seront compris entre 9°C en Haute Ardenne et, par endroits, 15°C en plaine.